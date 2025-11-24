Εγκαυματίας στο Μάτι ξεσπά κατά Τσίπρα: Είναι δυνατόν να ξέρουν όλοι για νεκρούς και εκείνος όχι;

Λόγο για πλήρη υποκρισία κάνει επιζήσασα της φωτιάς στο Μάτι για τους ισχυρισμούς του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα μέσω του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη» πώς δεν γνώριζε για νεκρούς στην σύσκεψη που έγινε στο συντονιστικό κέντρο, με τον ίδιο μάλιστα να χαρακτηρίζει την τραγωδία στο Μάτι ως «προσωπική συντριβή».

«Δεν είναι δυνατόν μετά από 7,5 χρόνια με όσα γνωρίζουμε ακόμη να λέμε πως δεν ξέραμε για νεκρούς ή ότι δεν ξέραμε για καμένους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε και να τα λέμε αυτά τα πράγματα 7,5 χρόνια μετά. Όλοι ξέραμε ότι υπήρχαν νεκροί από πολύ νωρίς. Είναι ντροπή, είναι ανήθικο», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN η Κ. Αναγνώστου περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν την ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

«Είναι δυνατόν να το ξέρουμε όλοι για να μην το ξέρει;» καταλήγει, ενώ χαρακτήρισε ως «υπεκφυγή» τα όσα περιέγραψε για τους νεκρούς μέσω του βιβλίου του ο πρώην πρωθυπουργός.

Δείτε το απόσπασμα:

