«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο

Η εκπομπή “Buongiorno” αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά νούμερα πωλήσεων που καταγράφει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τέτοιο που τα βιβλιοπωλεία είδαν το 80% του στοκ τους να εξαφανίζεται μέσα στις πρώτες πέντε ώρες.

