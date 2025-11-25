«Ιθάκη»: Πόσα λεφτά έβγαλε σε μια μέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το νέο του βιβλίο
Το βιβλίο έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου χαμό σε κοινό και media, με πωλήσεις που σπάνε κάθε ρεκόρ.
Η εκπομπή “Buongiorno” αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά νούμερα πωλήσεων που καταγράφει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή του MEGA, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τέτοιο που τα βιβλιοπωλεία είδαν το 80% του στοκ τους να εξαφανίζεται μέσα στις πρώτες πέντε ώρες.
