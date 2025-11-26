Αυτοκίνητο ανετράπη στη Βάρης - Κορωπίου - Αυξημένη κίνηση στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου στο ρεύμα προς Κορωπί όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη στο ύψος της οδού Ηρακλείου.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντική δυσχέρεια στην κίνηση, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του οχήματος, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

