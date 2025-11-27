Μέτρα – «ανάσα» για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τι αλλάζει για τους γονείς
Δείτε τα νέα ευεργετικά μέτρα και τις διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
Νέα Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, φέρνει σημαντικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας ειδική προστασία σε στρατιωτικούς με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες, ενώ καθορίζει ξεκάθαρα τις βάρδιες και τις υποχρεώσεις τους.
Ακολουθούν οι εξής κύριες αλλαγές:
– Αντικαθίσταται η προϋπόθεση της ανικανότητας άσκησης κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος ή εργασία από την προϋπόθεση της συνδρομής αναπηρίας.
– Προσδιορίζονται οι όροι «νυχτερινή βάρδια» και «διανυκτέρευση στο πλαίσιο εκτέλεσης υπηρεσίας».
– Προστίθεται επιπλέον ο όρος της «κατά αποκλειστικότητα» άσκησης επιμέλειας ενηλίκου τέκνου κατόπιν δικαστικής απόφασης για τα στελέχη που ευεργετούνται από σχετικές διατάξεις.
– Ρυθμίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών που εμπίπτουν στις ευεργετικές ρυθμίσεις και αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα (γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, γονείς που ασκούν την αποκλειστική επιμέλεια τέκνου με αναπηρία ή μη, γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.ά.) η απαλλαγή τους από την εκτέλεση υπηρεσιών και από τη συμμετοχή σε ασκήσεις, το δικαίωμα επιλογής βάρδιας (πρωινής, απογευματινής, νυχτερινής) και το ανώτατο όριο υπηρεσιών.