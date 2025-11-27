Τροχαίο στη Λεωφόρο Σχιστού: Στη λαϊκή της Σαλαμίνας πήγαινε ο οδηγός - Νεκρή η μητέρα του

Τη λαϊκή αγορά της Σαλαμίνας είχε προορισμό το φορτηγό που ανετράπη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Σχιστού, με αποτέλεσμα να βγει τραγικό θάνατο η μητέρα του οδηγού που ήταν συνεπιβάτιδα στο όχημα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 6:30 το πρωί, στην οδό Τριπόλεως στο ύψος της Σχιστού, στο Κερατσίνι. Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Στο φορτηγό, που ανετράπη κατά το τροχαίο, επέβαινε και η μητέρα του οδηγού, η οποία σκοτώθηκε επί τόπου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, απεγκλωβίζοντας νεκρή τη γυναίκα καθώς και τον οδηγό που τραυματίστηκε ελαφρά. Τη γυναίκα παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Το φορτηγό είχε ξεκινήσει από τα Μέγαρα φορτωμένο εμπόρευμα, με προορισμό αρχικά το Πέραμα, προκειμένου να πάρει το φέρι μποτ και να πάει στη λαϊκή αγορά της Σαλαμίνας.