Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα
Οι γυναίκες της περιοχής φοβούνται να κυκλοφορήσουν μόνες τους
Ένα βίντεο ντοκουμέντο δημοσίευσε ο τηλεοπτικός MEGA στο οποίο φαίνεται ο «δράκος» του Αλίμου.
Το βίντεο δείχνει το εν λόγω άτομο από την τελευταία του επίθεση στην περιοχή του Πειραιά ενώ είχαν προηγηθεί δυο ακόμα επιθέσεις από το ίδιο άτομο.
Η γυναίκα περπατάει αμέριμνη στις 7 παρά 20 το πρωί για να πάει στη δουλειά της ενώ ο «δράκος» της επιτίθεται από πίσω θωπεύοντάς την στα οπίσθια και στο στήθος.
Στον Άλιμο οι γυναίκες ζουν τον απόλυτο τρόμο καθώς φοβούνται να περπατήσουν μόλις πέσει το φως του ήλιου, με τον δήμαρχο της πόλης να ζητά από παιδιά και γυναίκες να αποφεύγουν να κυκλοφορούν μόνοι τους!
