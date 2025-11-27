Κεραμεικός: Άνδρας βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Ρίστα, Αναστασία Γκολέμη

Λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης (27/11), ένας άνδρας εντοπίστηκε στο πλάτωμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Κεραμεικό, έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 44χρονο κάτοικο της περιοχής, ο οποίος κάτω από μέχρι στιγμής άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, κοντά στη συμβολή των οδών Πλαταιών και Αγησιλάου.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική. Με τη βοήθεια ειδικού γερανοφόρου οχήματος, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία, να τον απεγκλωβίσουν και να τον παραδώσουν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τραύματα στα κάτω άκρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πυροσβεστικά οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικοί που ρύθμισαν την κυκλοφορία και συγκεντρώνουν καταθέσεις.

Οι μέχρι τώρα ενδείξεις κάνουν λόγο για ατύχημα.