Κακοκαιρία Adel: Καταιγίδα στην Αττική - Στο «κόκκινο» οι δρόμοι

Έντονη βροχόπτωση πλήττει αυτή τη στιγμή την Αττική, με το κέντρο της Αθήνας να δέχεται ισχυρές βροχές, αποτέλεσμα της κακοκαιρίας Adel. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν δύσκολες έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή προβλέπεται σταδιακή βελτίωση.

Η κακοκαιρία Adel προκαλεί νέα κύματα βροχών και καταιγίδων στην Αττική, οδηγώντας σε έντονη δυσκολία στην κυκλοφορία.

Οι δρόμοι του λεκανοπεδίου, ειδικά οι βασικές αρτηρίες όπως η λεωφόρος Κηφισού, η Κηφισίας, η Αττική Οδός στη Μεσογείων και η Παραλιακή, παρουσιάζουν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, ενώ πολλοί χρησιμοποιούν ομπρέλες και αδιάβροχα για να προστατευτούν από τη συνεχή βροχόπτωση.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η κακοκαιρία Adel θα επιμείνει στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μέχρι και το Σάββατο, με διαστήματα έντονων βροχών και ισχυρών καταιγίδων.

Από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων, με βελτίωση του καιρού. Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όπου είναι δυνατόν και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην οδήγηση λόγω των ολισθηρών δρόμων και της αυξημένης κίνησης.