Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
00.00/
Πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (Παρασκευή 28/11), σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Οίτης του δήμου Περιστερίου.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
