Κίνηση τώρα: Η Adele έχει φέρει μποτιλιάρισμα με το...καλημέρα - Ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Πάρα πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία Adele
Με υπομονή θα πρέπει οπλιστούν οι οδηγοί το πρωί της Παρασκευής καθώς η έντονη βροχόπτωση έχει φέρει προβλήματα στους μεγαλύτερους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Συγκεκριμένα και τα δυο ρεύματα του Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένα ενώ και στον Σκαραμαγκά η κίνηση γίνεται με τεράστια δυσκολία.
Δείτε τον χάρτη της κίνησης:
