Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εικόνα στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής (28/11) με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις ενώ η κακοκαιρία Adel δείχνει τα «δόντια» της, με έντονες βροχοπτώσεις να σημειώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο» από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα, στην Κατεχάκη από τον κόμβο με την Περιφ. Υμηττού έως τη Μεσογείων και στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Την ίδια ώρα καθυστερήσεις έως 30 λεπτών παρατηρούνται στην Περιφ. Υμηττού, από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας, και 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Ανθούσα έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:



5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,



20΄-25΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας,



Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 25΄-30΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:



15΄-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,



10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/cPn8xJUBXn

