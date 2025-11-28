Πάτρα: Τηλεφωνική απάτη από «μαϊμού» υποδιοικητή Ασφαλείας - Λεία δεκάδων χιλιάδων ευρώ

Στο στόχαστρο απατεώνα βρέθηκε ηλικιωμένος στην Πάτρα, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα τροχαίο ατύχημα συγγενικού του προσώπου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο, υποστηρίζοντας ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και απαιτούνταν χρήματα για να «τακτοποιηθεί» η υπόθεση. Η πρώτη απόπειρα δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο ηλικιωμένος δεν πείστηκε.

Ο δράστης ωστόσο δεν σταμάτησε και επικοινώνησε ξανά, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον… Υποδιοικητή Ασφαλείας Πατρών.

Τελικά ο ηλικιωμένος παρέδωσε 25.000 ευρώ και χρυσαφικά, τοποθετώντας τα –όπως του ζητήθηκε– μέσα σε σακούλα, σε κάδο απορριμμάτων μπροστά από το παλιό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη

