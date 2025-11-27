«Αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή σας» - Το νέο σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα»

Με ένα ιδιαίτερο χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η «κυρία Χρυσούλα», συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης των πολίτων, και ειδικά των ηλικιωμένων, για τις τηλεφωνικές απάτες η Ελληνική Αστυνομία.

Στην ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στο X (Twitter), η ηλικιωμένη γυναίκα λαμβάνει τηλεφώνημα από μία άγνωστη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι από την Πολιτική Προστασία. Η δράστης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν «αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας» στην περιοχή της, και έδωσε εντολή στην κυρία Χρυσούλα να βάλει όλα τα χρυσαφικά της σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλει έξω από το σπίτι «για την ασφάλειά της».

Η άγνωστη γυναίκα είπε στην ηλικιωμένη να αφήσει τα χρυσαφικά της δίπλα από ένα κάδο και να της δώσει την διεύθυνσή της για να έρθει «το συνεργείο να τα πάρει».

Όμως έκλεισε γρήγορα το τηλέφωνο όταν η κυρία Χρυσούλα ανακαλύπτει ότι η διεύθυνση είναι δίπλα από την Αστυνομία.

?Μένουμε ενημερωμένοι...

Το λέει και η κα Χρυσούλα..! ??



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με απάτες, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

? https://t.co/DwtztJb0uG pic.twitter.com/Hmctd6au47 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 27, 2025

