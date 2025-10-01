«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα»

Με χιούμορ και ανατρεπτικό τρόπο, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει για τις απάτες μέσω τηλεφώνου που επιχειρούν επιτήδειοι εις βάρος ηλικιωμένων.

Πρωταγωνίστρια είναι η κυρία Χρυσούλα, την οποία βλέπουμε στην κουζίνα του σπιτιού της να σηκώνει το σταθερό τηλέφωνο. Μια άγνωστη φωνή, την ενημερώνει πως «έχει βλάβη στο ηλεκτρικό ρεύμα» και γι’ αυτό θα χρειαστεί να τους δώσει κάποια «στοιχεία».

Η κυρία Χρυσούλα όμως είναι «γάτα»: Έχει ήδη αντιληφθεί την απάτη, διότι έχει ενημερωθεί, και αρχίζει το «δούλεμα»: «Μοιχεία;», κάνει πως δεν ακούει. «Εγώ ποτέ!», «Αυτά τα λέει η νύφη μου», συνεχίζει και καθώς ο απατεώνας επιμένει, κι εκείνη παραμένει σταθερή στις θέσεις της και με ψυχραιμία και ηρεμία «αποκρούει» κάθε προσπάθεια να την ξεγελάσουν. Το αποκορύφωμα; Όταν προσπαθούν να «ψαρέψουν» τη διεύθυνση του σπιτιού της, ρωτώντας την «πού είναι το σπίτι σας;» κι εκείνη απαντά «δίπλα στης Λενιώς»!

https://www.instagram.com/reel/DPQfqiEEWKB/

Οι απατεώνες βρίσκουν κάθε τρόπο για να μπερδέψουν τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, επισημαίνει η Ελληνική Αστυνομία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων και τονίζει πως η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση.