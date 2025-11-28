Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

Καλά νέα για το ζευγάρι ηλικίας 55 και 65 ετών από την Έδεσσα, το οποίο είχε δηλητηριαστεί μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών που οι ίδιοι μάζεψαν από το βουνό.

Η γυναίκα, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε την ανακούφισή της καθώς οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δεν θα χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος. «Όλα έγιναν όπως έπρεπε», δήλωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την άριστη ιατρική φροντίδα. «Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε τις οδηγίες των γιατρών για τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στην απόφαση των υγειονομικών Αρχών της Ιταλίας να διακόψουν τις διαδικασίες για μεταμόσχευση, καθώς η υγεία τους βελτιώνεται σταθερά.

Το ζευγάρι είχε εισαχθεί σε ιταλικά νοσοκομεία πριν από μερικές ημέρες με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η γυναίκα στη Ρώμη και ο σύζυγός της στην Πίζα, μετά την κατανάλωση των μανιταριών. Οι γιατροί διαπίστωσαν βελτίωση στην κατάστασή τους, κάτι που απέτρεψε την ανάγκη για μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, κάθε χρόνο καταγράφονται 80-140 περιστατικά δηλητηριάσεων από άγρια μανιτάρια στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, εξήγησε ότι η μεταμόσχευση σε τέτοιες περιπτώσεις προχωρά συνήθως νωρίς, αν η κατάσταση του ασθενούς είναι κρίσιμη ή αν η υγεία δεν παρουσιάζει βελτίωση, όπως συνέβη τελικά με το ζευγάρι.

