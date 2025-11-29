Κρήτη: Ντύθηκαν στα «λευκά» Ψηλορείτης και Λευκά Όρη

Στα λευκά ντύθηκε ο Ψηλορείτης και τα Λευκά Όρη.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που δημοσίευσε το cretalive.gr, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνιση τους και σε συνδυασμό με τις βροχές που έπεσαν τις τελευταίες ώρες, αλλά και τις χαμηλές θερμοκρασίες πλέον, η Κρήτη εισέρχεται επισήμως στην περίοδο του χειμώνα.

Δείτε εικόνες από τις χιονισμένες κορυφές:

ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ

ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ

ΜΕΤΕΩΚΡΗΤΕΣ

Διαβάστε επίσης