Θεσσαλονίκη: Επέστρεψαν ανανεωμένες στη θέση τους οι 18 «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου

Στη θέση τους επέστρεψαν ανανεωμένες οι 18 «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου μετά τις απαραίτητες επισκευές.

Σημειώνεται ότι οι «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου που είχαν αφαιρεθεί και μεταφερθεί στην Αθήνα, στο καλλιτεχνικό εργαστήριο του Ανδρέα Ευαγγελάτου, για να επισκευαστούν και να καλλωπιστούν επέστρεψαν στη «βάση» τους στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε η τοποθέτησή τους.

Το πολύφωτογραφημένο έργο, που αποτελεί τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, ήταν εγκαταλελειμμένο από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για αρκετά χρόνια και πλέον θα επανέλθει στην αρχική του μορφή μετά από ενέργειες του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και του Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου – George Zongolopoulos Foundation.

Από το πρωί της Δευτέρας άτομα του ιδρύματος Ζογγολόπουλου με τη βοήθεια από γερανό του δήμου Θεσσαλονίκης τοποθετούν εκ νέου τις «ομπρέλες» στη θέση τους.

Σημειώνεται ότι τρεις από τις ομπρέλες είναι καινούργιες καθώς η φθορά που είχαν υποστεί ήταν πολύ μεγάλη και ήταν αδύνατο να επισκευαστούν όπως οι προηγούμενες.

Σήμερα πρόκειται να τοποθετηθούν οι οκτώ ομπρέλες και αύριο οι άλλες δέκα.

Με πληροφορίες από thestival.gr

