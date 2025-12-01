Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Με δυσκολία η κυκλοφορία
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Με δυκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθώς πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα στο ύψος του κόμβου Παιανίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται μόνο από τις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας καθώς οι δεξιές παραμένουν κλειστές εξαιτίας του συμβάντος.
Σύμφωνα με Αττική Οδό στο σημείο αναμένονται καθυστερήσεις.
