Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Με δυσκολία η κυκλοφορία

Με δυκολία πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθώς πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε όχημα στο ύψος του κόμβου Παιανίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αττικής Οδού η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται μόνο από τις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας καθώς οι δεξιές παραμένουν κλειστές εξαιτίας του συμβάντος.

Σύμφωνα με Αττική Οδό στο σημείο αναμένονται καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης