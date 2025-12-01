Αδιανόητο περιστατικό στην Ηλεία: Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην Πύργου–Κατακόλου
Το περιστατικό είχε ξανασυμβεί πριν από δύο χρόνια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άγνωστοι δράστες… ξαναχτύπησαν στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου στην Ηλεία, ξηλώνοντας για δεύτερη φορά τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των οδηγών.
Το σκηνικό θυμίζει… replay του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.
Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν… Προκειται για στοχευμένη ενέργεια ή απλή… “νυχτερινή διασκέδαση” κάποιων;
*Με πληροφορίες από patrisnews.com
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ανατροπή αυτοκινήτου στα Τρίκαλα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
18:35 ∙ LIFESTYLE