Αδιανόητο περιστατικό στην Ηλεία: Άγνωστοι ξήλωσαν τα κολονάκια στην Πύργου–Κατακόλου

Άγνωστοι δράστες… ξαναχτύπησαν στην επαρχιακή οδό Πύργου – Κατακόλου στην Ηλεία, ξηλώνοντας για δεύτερη φορά τα κολονάκια που είχαν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των οδηγών.

Το σκηνικό θυμίζει… replay του Ιανουαρίου 2023, με τα κολονάκια αυτή τη φορά να βρίσκονται παρατημένα στην άκρη του δρόμου.

Το νέο περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις και πολλά ερωτηματικά για το ποιοι και γιατί αποφάσισαν ξανά να τα ξηλώσουν… Προκειται για στοχευμένη ενέργεια ή απλή… “νυχτερινή διασκέδαση” κάποιων;

*Με πληροφορίες από patrisnews.com

