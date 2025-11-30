Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη - Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Σύμφωνα με το patrisnews, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η μία οδηγός του να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσια της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά και η δεύτερη οδηγός.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.