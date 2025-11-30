Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στο Κιλκίς: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στην ΠΑΘΕ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 518ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού στα όρια Θεσσαλονίκης με Κιλκίς όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τρία ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε ένα άτομο και στην συνέχεια ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τρεις -ευτυχώς ελαφρά- τραυματίες στην αρχή σε κέντρο υγείας και στην συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

