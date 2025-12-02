Τροχαίο στην Παραλία Πατρών: ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό - Τραυματίστηκε έγκυος
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» χωρίς σοβαρά τραύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/12), στην Παραλία Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία έγκυος γυναίκα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για τον ασφαλή απεγκλωβισμό της γυναίκας από το όχημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας, χωρίς σοβαρά τραύματα.
Δείτε εικόνες από το σημείο του τροχαίου:
