Ιωάννινα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα - Βίντεο

Συναγερμός σήμανε στα Ιωάννινα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Δημητρίου Χατζή στην περιοχή των Αμπελοκήπων τη Δευτέρα (02/12).

Από διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας έβγαιναν μαύροι καπνοί με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα και πυροσβεστικοί υπάλληλοι για την κατάσβεση.

Τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα.

*Με πληροφορίες από epiruspost.gr

