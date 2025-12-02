Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αγάπιου, του προφήτη Σοφονία και του Αγίου Αγγελή του Νεομάρτυρα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν επίσης:

Οι Σέλευκος, Μάμας, Ινδής, Δόμνα, Γλυκέριος και 40 Μάρτυρες «εν σοφιαναίς»

Ο Όσιος Γεώργιος της Τσερνίκα

Ο προφήτης Σοφονίας

Ο Σοφονίας είναι ένας απο τους μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. τα χρόνια του Ιωσία, βασιλιά της Ιουδαίας. Ήταν γιος του Χουσί και εγγονός του Γοδολίου. (Σοφ. 1,1) Δεν γνωρίζουμε πολλά για τον βίο του αλλά υπάρχουν αρκετές αναφορές του ονόματός του στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ομώνυμο βιβλίο της Βίβλου το οποίο διαιρείται σε τρία μικρά κεφάλαια.

Ο Άγιος Αγγελής

Ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας μαρτύρησε στη Χίο. Η καταγωγή του ήταν από το Άργος της Πελοποννήσου και ζούσε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Εργαζόταν ως πρακτικός γιατρός.

