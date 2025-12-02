Χανιά: «Ανθρωποκυνηγητό» για την ένοπλη ληστεία σε 55χρονο - Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα

«Ανθρωποκυνηγητό» έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τους δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί όταν ένας 55χρονος επέστρεψε στο σπίτι του και ήρθε αντιμέτωπος με δύο κουκουλοφόρους.

Εκείνοι όταν τον είδαν τον ακινητοποίησαν και με την απειλή μαχαιριού ζήτησαν να τους δώσει ό,τι χρήματα είχε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, ο 55χρονος τους έδωσε 3.000 ευρώ που είχε φυλαγμένα κάτω από το στρώμα. Την ίδια ώρα οι δύο δράστες ζήτησαν τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου που είχε ο 55χρονος όμως, όπως ανέφερε στην καταγγελία του, τους είπε ότι ήταν άδειο και δεν τους χρειαζόταν ο κωδικός.

Τότε εκείνοι φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο στο αγροτικό όχημα του 55χρονου και έφυγαν.

