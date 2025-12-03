Συνελήφθη γνωστός Ρομά TikToker στην Τρίπολη - Χτυπούσε και έκλεβε ηλικιωμένους

Στη σύλληψη γνωστού TikToker προχώρησε η ΕΛΑΣ καθώς ο 22χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο, χτυπούσε και λήστευε ηλικιωμένους.

Μάλιστα, ο 22χρονος είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για κλοπές ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.