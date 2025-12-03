Συνελήφθη γνωστός Ρομά TikToker στην Τρίπολη - Χτυπούσε και έκλεβε ηλικιωμένους
Ο 22χρονος «διαφήμιζε» μέσα από τα social media το σώμα του και τις μαχητικές ικανότητές του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη γνωστού TikToker προχώρησε η ΕΛΑΣ καθώς ο 22χρονος μαζί με ένα ακόμη άτομο, χτυπούσε και λήστευε ηλικιωμένους.
Μάλιστα, ο 22χρονος είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για κλοπές ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας
17:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πειραιάς: Συνελήφθη 16χρονος αλλοδαπός για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα
16:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας
16:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ