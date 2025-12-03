Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο
Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα εστίασης στον Νέο Κόσμο.
Η φωτιά ξεκίνησε σε ταβέρνα που βρίσκεται επί των οδών Πυθέου και Μίνωος. Στο σημείο έχουν σπεύσει 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες.
Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως υπήρξε πυκνός καπνός εντός του εστιατορίου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
