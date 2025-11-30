Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο
Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε -κάτω από άγνωστες συνθήκες- σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στον Εύοσμο, γύρω στις 14:00 το μεσημέρι.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι άτομα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο διαμέρισμα, ενώ το ευτυχές είναι πως δεν κινδύνεψε κανείς.
