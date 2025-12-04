Κακοκαιρία Byron: Δέντρο έπεσε σε κεντρικό δρόμο της Νέας Σμύρνης - Βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να δώσουν την οδό πίσω στην κυκλοφορία
Προβλήματα προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron από τη Νέα Σμύρνη το απόγευμα της Πέμπτης (04/12), καθώς δέντρο έπεσε και έκλεισε κεντρικό δρόμο της περιοχής.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να κόψουν το δέντρο και να δώσουν την οδό Αιγαίου πίσω στην κυκλοφορία.
