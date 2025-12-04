Βόλος: 47χρονος κόντεψε να πάρει φωτιά λόγω μέθης - Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, αλλά κρίθηκε αθώος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (3/12) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου όταν 47χρονος κρατούμενος άρπαξε φωτιά.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν με έκπληξη ότι η κουβέρτα που είχε ο 47χρονος κρατούμενος για να προστατεύεται από το κρύο είχε αρπάξει φωτιά. Προκλήθηκε αναστάτωση, αλλά δεν χρειάστηκε να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, καθώς αστυνομικός επενέβη άμεσα και έσβησε τη φωτιά με πυροσβεστήρα πριν λάβει διαστάσεις.

Ο κρατούμενος οδηγήθηκε την Πέμπτη (4/12) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση.

Εντούτοις, κατά την ακροαματική διαδικασία διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια, η εισαγγελέας έδρας ζήτησε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες και το δικαστήριο τον έκρινε αθώο.

Ο 47χρονος, κρατούταν σε χώρο προσωρινής φύλαξης μετά από επεισόδιο που προκάλεσε σε τσιπουράδικο, λόγω μέθης.

Αστυνομικός κατέθεσε ότι όταν τον εντόπισαν ήταν σε κακή κατάσταση. Δεύτερος αστυνομικός μάρτυρας, που εξετάστηκε, πρόσθεσε, ότι κυλιόταν στο πάτωμα μετά από χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

Αμφότεροι όμως τόνισαν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για επέκταση της φωτιάς.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε φωτιά. Είπε ότι λόγω μέθης δεν θυμόταν τι είχε συμβεί και οδηγήθηκε στο Τμήμα. Επισήμανε ότι παρακολουθεί πρόγραμμα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ και είναι καθαρός από ουσίες εδώ και χρόνια, ενώ έχει παντρευτεί και έχει αποκτήσει παιδιά.

«Η κουβέρτα μου χρησίμευε και σαν στρώμα και σαν κάλυμμα για προστασία από το κρύο. Για ποιόν λόγο να τη βάλω φωτιά; Θυμάμαι ότι ζήτησα ένα τσιγάρο, το άναψα και στη συνέχεια έγειρα. Προφανώς μου έφυγε το τσιγάρο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο.

