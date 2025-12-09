Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πετροβολούν το δίκιο τους στα μπλόκα οι αγρότες
Ελεύθερος Τύπος: Αγριότητες από αγρότες
Η Καθημερινή: Αναζητείται διέξοδος από το σκηνικό της έντασης
Τα Νέα: Τρόφιμα από χρυσό
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος