Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πετροβολούν το δίκιο τους στα μπλόκα οι αγρότες

Ελεύθερος Τύπος: Αγριότητες από αγρότες

Η Καθημερινή: Αναζητείται διέξοδος από το σκηνικό της έντασης

Τα Νέα: Τρόφιμα από χρυσό

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας σήμερα ο Ανδρουλάκης, οργή από ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ για τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης κατά αγροτών

06:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τελευταία... ευκαιρία για να συνεχίσει να ελπίζει

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στον Μασκ και το μεταναστευτικό: «Παίρνετε πολύ κακές κατευθύνσεις»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Νέο ενιαίο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα δουν ελάφρυνση και ποιοι επιβαρύνσεις

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο προμηθειών στο ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο ο ισραηλινός γίγαντας Elbit Systems- Eκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για Ιταλό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικά Μπλόκα: Ανοιχτό παράθυρο από Μητσοτάκη - «Διάλογος αλλιώς δικογραφίες και διώξεις» το μήνυμα της κυβέρνησης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρική ηρεμία φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Νωρίτερα οι πληρωμές

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Δεκεμβρίου

04:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζεται η υποβολή Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

06:28LIFESTYLE

Όλη η TV μια χαρούμενη παρέα – Από πρώην συνεργάτες… «εχθροί»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αμετακίνητοι στις θέσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Δεκεμβρίου της Αγίας Άννης: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρική ηρεμία φέρνει ο «Ωμέγα Εμποδιστής» – Η πρώτη εικόνα για τον καιρό των Χριστουγέννων

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό επειδή θα του θανατώσουν το κοπάδι με τα πρόβατα - «Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα φύγουν θα τα ταΐζω»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέντσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Νέο ενιαίο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα δουν ελάφρυνση και ποιοι επιβαρύνσεις

04:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: 30 τραυματίες και υλικές ζημιές από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ και του τσουνάμι που ακολούθησε

06:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Τελευταία... ευκαιρία για να συνεχίσει να ελπίζει

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά ΕΕ για το πρόστιμο στον Μασκ και το μεταναστευτικό: «Παίρνετε πολύ κακές κατευθύνσεις»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά: Οι νέοι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΔΣΘ και του ΔΣΠ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Απρόοπτο στην εθνική οδό Θερμοπυλών - Ιτέας - «Έφυγε» αμάξι από αυτοκινητάμαξα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος Κτηνοτρόφων Χανίων: «Μεγάλη συγγνώμη» από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν - Δεν αποδοκιμάζω τα επεισόδια - Δεν συντασσόμαστε με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας

01:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλύβια: Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη η βόμβα που εντοπίστηκε κάτω από ΙΧ όχημα

06:24WHAT THE FACT

Τι είναι το 12/25/25 που θα δούμε φέτος τα Χριστούγεννα; Θα εμφανιστεί ξανά έπειτα από 100 χρόνια

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ