Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (9/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
9/12/2025 6:30:00 πμ
9/12/2025 5:30:00 μμ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΟΛΥΜΠΩΝ - ΦΙΛΩΤΑ - ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ - ΑΜΥΝΤΑ
582
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1380
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1389
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 11:30:00 πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΔΕΙΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
583
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗ 137 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1378
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΥΔΙΑΣ 1 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1379
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 2:00:00 μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΔΕΛΦΩΝ.
999
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 2:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΑΡΕΩΣ.
1000
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 3:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ - ΟΙΤΗΣ - ΙΩΝΙΑΣ - ΜΙΛΗΤΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ
584
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΣΙΚΙΝΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΙΜΒΡΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
317
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΑΧΤΟΥΡΗ, ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΨΑΡΡΩΝ, ΛΑΧΑΝΑ.
1003
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 5:00:00 μμ
ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝ - ΝΤΡΑΦΙ - ΔΩΡΙΑΙΩΝ - ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΩΝ - ΑΧΑΙΩΝ - ΣΑΠΦΟΥΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - ΑΛΚΑΙΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΕΛΗ - - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΙΠΠΩΝΑΚΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΣΙΑ - ΜΟΝΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΚΑΛΙΣΣΙΩΝ
1525
Λειτουργία
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ απο κάθετο: ΧΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΡΟΥ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΤΗΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
9/12/2025 8:00:00 πμ
9/12/2025 6:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: Υ. Α. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΙΨΩΝ απο κάθετο: ΛΕΡΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΚΩ από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
1534
Κατασκευές
9/12/2025 9:00:00 πμ
9/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ απο κάθετο: ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ έως κάθετο: Ε. ΠΙΣΣΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:Ε. ΠΙΣΣΑ απο κάθετο: ΦΩΤΟΜΑΡΑ έως κάθετο: Θ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ ΝΟ 79 από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
1534
Κατασκευές
9/12/2025 10:00:00 πμ
9/12/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΥΨΟΣ.
1002
Κατασκευές
9/12/2025 10:00:00 πμ
9/12/2025 2:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.
1001
Κατασκευές
9/12/2025 2:00:00 μμ
9/12/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
1377
Λειτουργία
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος