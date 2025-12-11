Κρήτη: Κομμάτι γέφυρας αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο - «Αν ήταν καλοκαίρι θα είχαμε θύματα»

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός 

Newsbomb

Κρήτη: Κομμάτι γέφυρας αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο - «Αν ήταν καλοκαίρι θα είχαμε θύματα»

Κομμάτι από την γέφυρα στο Παλαιόκαστρο αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο 

Neakriti.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό περιστατικό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στο Παλαιόκαστρο στην Κρήτη, καθώς ένα κομμάτι από τη γέφυρα της περιοχής αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο, λίγα μόλις μέτρα δίπλα από κατάστημα εστίασης.

Κάτοικος που επικοινώνησε με το Neakriti.gr περιέγραψε την κατάσταση εμφανώς αναστατωμένος, επισημαίνοντας το μέγεθος του κινδύνου:

«Αν ήταν καλοκαίρι και υπήρχε κόσμος από κάτω, θα είχαμε σίγουρα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες αποκολλήσεις, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

εικόνα_Viber_2025-12-11_15-08-10-059.jpg

εικόνα_Viber_2025-12-11_14-58-25-509.jpg
εικόνα_Viber_2025-12-11_14-58-26-664.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 27 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα  

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Πιερρακάκης ή Βαν Πέτεγκεμ: Αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη ψηφοφορία - Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη «Byron»

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα τρόμου: Αλεξίπτωτο σκάλωσε στο φτερό του αεροκάφους - Η κίνηση ματ του skydiver

16:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για το Europa League

15:52ΚΟΣΜΟΣ

«Η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου» – Η ομιλία 11χρονου από την Ουκρανία που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

IFFHS: Ο Παναθηναϊκός απειλεί τον Ολυμπιακό στην ετήσια παγκόσμια κατάταξη συλλόγων

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κομμάτι γέφυρας αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο - «Αν ήταν καλοκαίρι θα είχαμε θύματα»

15:46ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Εκτός έδρας Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός, μεγάλο σερβικό ντέρμπι - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Αεροπλάνο προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο λόγω βλάβης στον κινητήρα

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Το «χαμένο» μικροσκοπικό ρομπότ επέστρεψε από τα βάθη της Ανταρκτικής με εκπληκτικά δεδομένα

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Αλλάζουμε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ο πρόεδρος βοηθάει σε αυτό»

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν στην Gazzetta dello Sport: «Αν πάμε στο Final-4 θα το κερδίσουμε»

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι είπαν Χριστοδουλίδης-Μητσοτάκης για το Κυπριακό

15:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Με Μάνταλο και Ελίασον το πλάνο του Νίκολιτς - Η ώρα και το κανάλι

15:07ΕΘΝΙΚΑ

Τα πρώτα ελληνικά H215 Super Puma παίρνουν μορφή – Επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Airbus

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες προκλήσεις από «Φραπέ» στην εξεταστική: «Το υπόμνημα μου το έφτιαξε ένας ταξιτζής, έδειξα τα στοιχεία στον λαχανέμπορα!» - Δείτε live

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας» – Δραματική προειδοποίηση από τον γ.γ. του ΝΑΤΟ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Γιατί ο ανιψιός έδωσε την εντολή δολοφονίας του θείου του - Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη;

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - Το νέο στέλεχος H3N2 έχει δυναμική πανδημίας

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Η σιδηρά σύμβουλος του Άσαντ που ήθελε να γίνει «Πρώτη Κυρία» : Τα παιχνίδια εξουσίας και ο ύποπτος θάνατος

12:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο: Η στιγμή που μηχανή παρασύρει τροχονόμο στην Αττική Οδό προσπαθώντας να ξεφύγει από μπλόκο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών: Αντιδρούν οι φοιτητές στη νέα ρύθμιση για υποχρεωτική κατάταξη στον στρατό μετά το ν+2

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η ερωμένη κρέμεται από το μπαλκόνι του 10ου ορόφου για να κρυφτεί από τη σύζυγο του εραστή

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

14:43LIFESTYLE

Λίλι Κόλινς: Η αναφορά της πρωταγωνίστριας της σειράς «Emily In Paris» στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικός ο «Φραπές» στην Εξεταστική: Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για το αν... κέρδισε ποτέ το τζόκερ - Δείτε live

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα μηνύματα απάτης με δήθεν αποστολέα τον υπουργό Ανάπτυξης - Μεγάλη προσοχή

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο «φραπές» Γιώργος Ξυλούρης - «Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση»

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Βαριά σκιά Επστάιν στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας - Αποκαλύψεις για συναντήσεις του με την πριγκίπισσα Σοφία

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 25χρονος επιτέθηκε σε 89χρονη που θανάτωσε κουτάβια - Της πέταξε πέτρα και τον χτύπησε με σίδερο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί η 20η Δεκέμβρη κρίνει τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Ο ρόλος του αντικυκλώνα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ομόφωνα ένοχος ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς και στο Εφετείο - Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα στη Φολέγανδρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ