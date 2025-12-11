Κρήτη: Κομμάτι γέφυρας αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο - «Αν ήταν καλοκαίρι θα είχαμε θύματα»

Κομμάτι από την γέφυρα στο Παλαιόκαστρο αποκολλήθηκε και έπεσε στον δρόμο

Σοβαρό περιστατικό, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στο Παλαιόκαστρο στην Κρήτη, καθώς ένα κομμάτι από τη γέφυρα της περιοχής αποκολλήθηκε και έπεσε στο δρόμο, λίγα μόλις μέτρα δίπλα από κατάστημα εστίασης.

Κάτοικος που επικοινώνησε με το Neakriti.gr περιέγραψε την κατάσταση εμφανώς αναστατωμένος, επισημαίνοντας το μέγεθος του κινδύνου:

«Αν ήταν καλοκαίρι και υπήρχε κόσμος από κάτω, θα είχαμε σίγουρα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχες αποκολλήσεις, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

