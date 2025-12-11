Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια βλέπουν τον ΠΑΟΚ από προβολέα πάνω σε τρακτέρ
Πιστοί στον αγώνα αλλά και την ομάδα τους
Πιστοί στον αγώνα αλλά και την ομάδα τους παραμένουν οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που αν και βρίσκονται ολημερίς κι ολονυχτίς στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, βρήκαν τρόπο να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ ενάντια στη Λουντογκόρετς.
