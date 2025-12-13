Αιγάλεω: Σύλληψη 28χρονου με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης στην Εσθονία
Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση 17 κιλών κάνναβης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε έναν 28χρονο Έλληνα στο Αιγάλεω. Για τον άνδρα είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Εσθονίας για διακίνηση ναρκωτικών.
Τον κατηγορούν ότι τον Αύγουστο προσπάθησε να περάσει μέσω του αεροδρομίου του Ταλίν στην Εσθονία 17 κιλά κάνναβης μέσα στις βαλίτσες του.
Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:45 ∙ LIFESTYLE
Δέσποινα Βανδή: Το τρυφερό φιλί στον Βασίλη Μπισμπίκη από την πίστα
13:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μπλόκα αγροτών: Ξεκίνησε η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο
14:34 ∙ LIFESTYLE