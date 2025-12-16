Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική Οδός - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται αυτήν την στιγμή στην κυκλοφορία των οχημάτων σε όλη την Αττική, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλούς δρόμους.

Συγκεκριμένα, και τα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι «κολλημένα». Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχουν προβλήματα κυρίως στο ύψος της Κατεχάκης και του Χαλανδρίου, ενώ η κίνηση στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα είναι επίσης αυξημένη.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Λεωφόρο Αθηνών, από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, ενώ φαίνεται ότι και παραλιακά στο ύψος του Αλίμου, και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Δείτε τον «χάρτη» της κίνησης:

Τέλος, κίνηση υπάρχει και στην Αττική Οδό, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τον κόμβο Κηφισίας.