Τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο του Αγρινίου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το παιδί εισήχθη τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ οι γονείς του το μετέφεραν και στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, για προληπτικούς λόγους
Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε τραυματισμένο το πρωί της Τετάρτης (17/12), ένα πεντάχρονο παιδί, από νηπιαγωγείο χωριού του νομού.
Το μικρό παιδί τραυματίστηκε έπειτα από πτώση αντικειμένου που το χτύπησε.
Σύμφωνα με το tempo24.news, με ίδια μέσα οι γονείς το μετέφεραν στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου ωστόσο δεν χρειάστηκε να παραμείνει για περαιτέρω νοσηλεία.
«Έγινε κλινική εκτίμηση του παιδιού, ωστόσο δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει για νοσηλεία», δήλωσε η Διοικήτρια του Καραμανδανείου, Ασπασία Ρηγοπούλου.
