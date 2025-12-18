Βόλος: Νεαροί πετούσαν φωτοβολίδες από διαμέρισμα - Ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο

Κλήση για φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο του Βόλου, έλαβε λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στην συμβολή των οδών Χατζηαργύρη – Γαζή, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα, από βεγγαλικό που έπεσε πάνω στο όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα που προχώρησαν άμεσα σε κατάσβεση, πριν η φωτιά επεκταθεί και καταστρέψει ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Ωστόσο, υπέστη σοβαρές ζημιές ο κινητήρας που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχονται σε 4.000 ευρώ περίπου.

Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το gegonota.news, τα βεγγαλικά πετούσαν νεαροί που συμμετείχαν σε πάρτι, σε διαμέρισμα γειτονικής πολυκατοικίας.

Στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής προσήγαγαν δύο νεαρούς και αργότερα προχώρησε στην σύλληψή τους για εμπρησμό από αμέλεια. Για το περιστατικό θα σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία προκειμένου να οριστεί δικάσιμος. Μέχρι τότε, οι δυο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα.

