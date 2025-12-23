Φωτιά σε όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο ύψος του Μοσχάτου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Τροχαία, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ενώ αυτό κινούνταν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος του Μοσχάτου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων οδηγών. Η διακοπή αυτή, σε συνδυασμό με το ατύχημα, οδήγησε σε εκτεταμένο μποτιλιάρισμα, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε μεγάλο μήκος της παραλιακής λεωφόρου.