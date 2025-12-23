Ηράκλειο: Στόχος βανδαλισμού η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Πέταξαν κόκκινη μπογιά στο κτίριο

Στόχος βανδαλισμού έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τρίτη (23/12) το κτήριο που στεγάζει τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ηρακλείου, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα.

Άγνωστοι πέταξαν κόκκινες μπογιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα, με αιτήματα που αφορούν την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την επίλυση των προβλημάτων προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης