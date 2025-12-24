Πέλλα: Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου προς το Καϊμάκτσαλαν

Απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες για τα οχήματα που κινούνται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου στη Πέλλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας οι αλυσίδες είναι απαραίτητες για την κίνηση από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς- Χιονοδρομικού Κέντρου "Βόρα" («Καϊμάκτσαλαν»), καθώς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου «Βόρα».

Οι αστυνομικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας.

