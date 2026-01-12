Πού χρειάζονται αλυσίδες σε Ευρυτανία και Φθιώτιδα

Εξαιτίας της «ψυχρής εισβολής» που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, με χαρακτηριστικό τις χαμηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες προκειμένου οι οδηγοί να μετακινηθούν με ασφάλεια.

Εντός των περιοχών που η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι η Ευρυτανία αλλά και η Φθιώτιδα.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας

ανακοινώνεται ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων, η κυκλοφορία των

οχημάτων διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, στα κάτωθι

σημεία του οδικού δικτύου:

Νομός Ευρυτανίας

• Από την 12η χ/θ έως την 24η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Κρικέλλου – Δομνίστας.

• Από την 12η χ/θ έως την 48η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Φουρνάς – Καρδίτσας.

• Από την 8η χ/θ έως την 35η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Στενώματος – Δομιανών.

• Από την 8η χ/θ έως την 33η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου –

Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας.

• Από την 6η χ/θ έως την 13η χ/θ της Επαρχ. Οδού Καρπενησίου

-Χιονοδρονικού Κέντρου Καρπενησίου.

Νομός Φθιώτιδας

Από την 59η χ/θ έως την 64,700η χ/θ της Εθνικής Οδού Λαμίας –

Καρπενησίου.

Υπενθυμίζεται ότι, για το σύνολο του οδικού δικτύου των Νομών

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δε φέρουν ειδικά ελαστικά.

