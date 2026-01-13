Υπόθεση Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους «Κελέση» και «Σαράφη»

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης 28 και 25 μηνών, με τριετή αναστολή, στη Μαρία Μαραγγέλη και τον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμο Σαράφη» αντίστοιχα, για την υπόθεση των ψευδών καταθέσεων σε βάρος πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, που είχε ζητηθεί από τους συνηγόρους τους.

Επιπλέον, με στόχο «τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης και του δικηγορικού λειτουργήματος», όπως ανέφερε ο πρόεδρος της έδρας, αποφασίστηκε η διαβίβαση αντιγράφων της δίκης στην Εισαγγελία για έρευνα σχετικά με ενδεχόμενη αθέμιτη επιρροή από τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη, εξαιτίας εκφράσεων που φέρεται να χρησιμοποίησε προς τους δικαστικούς λειτουργούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο είχαν καταθέσει στην υπόθεση Novartis ως προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης».

Νωρίτερα, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων και τριών προσώπων αντίστοιχα.

Στους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.



Ειδικότερα, η Μαρία Μαραγγέλη, πρώην γραμματέας του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Κωνσταντίνου Φρουζή, κρίθηκε ένοχη για όσα κατέθεσε για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβερδο και Αντώνη Σαμάρα.



Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης, πρώην στέλεχος της Novartis κρίθηκε ένοχος για όσα κατέθεσε σε βάρος των Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.





