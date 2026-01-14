Αγροτικά μπλόκα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι

Αγροτικά μπλόκα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι
ΕΛΛΑΔΑ
Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ως ακολούθως:

  • Θήβα Βοιωτίας, 89,835η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών)
  • Κάστρο Βοιωτίας, 114,815η χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).
  • Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παραδρόμου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου - Λιβαδειάς, Λιβαδειάς - Θηβών και Θηβών - Χαλκίδας.
  • Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς - Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.
    Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X.E. αυτοκίνητα και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης - Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο μέσω του Α/Κ Λιβανατών (149,555η χ/θ).
  • Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).
    Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα, από την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών) έως την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στο δε ρεύμα πορείας προς Λαμία, από την 137,475 χ/θ (Α/Κ Τραγάνας) έως την 149,555 χ/θ (Α/Κ Λιβανατών).
  • Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).
    Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
