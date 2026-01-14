Στιγμιότυπο από το «Eλ. Βενιζέλος», όπου ήταν καθηλωμένα τα αεροπλάνα στις 4 Ιανουαρίου, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις πτήσεις

Παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά το πόρισμα για το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών, που αποκάλυψε χθες Τρίτη το Newsbomb.gr.

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος υπέβαλε την παραίτησή του στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, η οποία και έγινε δεκτή, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργου Σαουνάτσου, είχε ζητήσει ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σύμφωνα με πληροφορίες. Αφορμή ήταν το πολύωρο μπλακ άουτ που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας της χώρας και είχε ως αποτέλεσμα τα αεροπλάνα να καθηλωθούν στο έδαφος καθώς δεν μπορούσαν να πετάξουν.

Ο υπουργός είχε προαναγγείλει την αναζήτηση ευθυνών της ΥΠΑ για το συμβάν πριν το πόρισμα καταπέλτη της επιτροπής για την κατάρρευση του FIR Αθηνών.

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος, είχε αναλάβει τη θέση τον Μάρτιο του 2024 με πενταετή θητεία, όντας υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας πτήσεων, εκσυγχρονισμού συστημάτων και ανάπτυξης αεροδρομίων.

Το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο δολιοφθοράς ή «ανεξήγητου» φαινόμενου. Το ζήτημα τελικά ήταν ένα τηλεπικοινωνιακό πρόβλημα, το οποίο μάλιστα έχει ξαναπροκύψει, αλλά σε πολύ μικρότερη έκταση και δεν έγινε παρατηρήσιμο.

Το πρόβλημα αυτό οφείλεται στην παλαιότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής, και σύμφωνα με τους ιθύνοντες, όταν ανανεωθεί ο εξοπλισμός όπως αναμένεται, δεν θα υπάρχει περίπτωση να «καθηλωθούν» ξανά τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών για τον ίδιο λόγο.

Αυτό που καταγράφεται ως κύρια αιτία της κατάρρευσης είναι η παρωχημένη τεχνολογία - εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς καν να υπάρχει δυνατότητα παροχής πραγματικών εγγυήσεων λειτουργίας, του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής και κρίσιμων τηλεπικοινωνικών υποδομών.



Συγκεκριμένα, σε παρωχημένη τεχνολογία του υφιστάμενου συστήματος Επικοινωνιών Φωνής (VCS – Voice Communication System) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), αναφέρεται στο πόρισμά της η Επιτροπή Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Επιπρόσθετα στο πόρισμα τονίζεται, ότι το εν λόγω σύστημα και οι κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την υποστήριξή του, βασίζονται στην τεχνολογία (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) που είναι εκτός υποστήριξης από τον κατασκευαστή, χωρίς δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας.

Εδώ ολόκληρο το πόρισμα:

