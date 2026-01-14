Λαμία: Ανήλικοι ήρθαν στα χέρια σε προαύλιο Λυκείου

Ένα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στη Λαμία, όπου μαθητές ήρθαν στα χέρια σε προαύλιο σχολείου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, σήμερα το μεσημέρι μόλις τελείωσαν τα μαθήματα στο 1ο Λύκειο υπήρξε συμπλοκή μαθητών στο προαύλιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων ο καβγάς συνεχίστηκε κι έξω από το προαύλιο στην βόρεια πλευρά του σχολικού συγκροτήματος με την εμπλοκή κι άλλων μαθητών, πιθανότατα εξωσχολικών.

Ο καβγάς έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων μαθητών, αλλά και καθηγητών, οι οποίοι δεν έκαναν κάτι να σταματήσουν τον καβγά, όπως ανέφερε στο LamiaReport αυτόπτης μάρτυρας.

Μετά από τηλεφώνημα κατοίκου, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικά αλλά οι «πρωταγωνιστές» του επεισοδίου είχαν εξαφανιστεί.

Διαβάστε επίσης