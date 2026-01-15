Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Δανάη

Δαν



Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης

Ο Άγιος μάρτυρας Δάναξ καταγόταν από την πόλη Αυλώνα του Ιλλυρικού (δηλαδή την Αλβανία) και ήταν αναγνώστης της Εκκλησίας εκείνης.

Όταν κάποτε όρμησαν μέσα στην Εκκλησία οι ειδωλολάτρες, ο Άγιος πήρε τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, για να τα διασώσει και να μην πέσουν στα χέρια των απίστων και τα βεβηλώσουν και τα διαφύλαξε σε τόπο οχυρό πέντε μίλια από την πόλη προς τη θάλασσα.

Οι άπιστοι όμως τον συνέλαβαν και τον πίεζαν με κάθε τρόπο να θυσιάσει στο θεό Διόνυσο. Ο Άγιος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις, αλλά έμενε ακλόνητος και σταθερός στην πίστη του Χριστού. Τότε οι ειδωλολάτρες απέκοψαν την τίμια αυτού κεφαλή, το δε τίμιο λείψανο αυτού το έριξαν στη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης