Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά στις 16 Ιανουαρίου η Εκκλησία

Newsbomb

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Δανάη
  • Δαν


Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης

Ο Άγιος μάρτυρας Δάναξ καταγόταν από την πόλη Αυλώνα του Ιλλυρικού (δηλαδή την Αλβανία) και ήταν αναγνώστης της Εκκλησίας εκείνης.

Όταν κάποτε όρμησαν μέσα στην Εκκλησία οι ειδωλολάτρες, ο Άγιος πήρε τα ιερά εκκλησιαστικά σκεύη και κειμήλια, για να τα διασώσει και να μην πέσουν στα χέρια των απίστων και τα βεβηλώσουν και τα διαφύλαξε σε τόπο οχυρό πέντε μίλια από την πόλη προς τη θάλασσα.

agios-danax.jpg

Οι άπιστοι όμως τον συνέλαβαν και τον πίεζαν με κάθε τρόπο να θυσιάσει στο θεό Διόνυσο. Ο Άγιος όμως δεν υποχωρούσε στις πιέσεις, αλλά έμενε ακλόνητος και σταθερός στην πίστη του Χριστού. Τότε οι ειδωλολάτρες απέκοψαν την τίμια αυτού κεφαλή, το δε τίμιο λείψανο αυτού το έριξαν στη θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

23:40TRAVEL

Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια όμορφη βραδιά με στήριξη στον Σύλλογο ΑΓΑΠΗ

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

22:48ΠΑΙΔΕΙΑ

Κοινή ενημερωτική δράση των Υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για την πρόληψη της βίας των εφήβων στα σχολεία

22:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Μπάγερν

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Τρεις θάνατοι και 30 δηλητηριάσεις από μανιτάρια «θανάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Η αγρότισσα που συνομίλησε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου στο Newsbomb.gr - «Δεν πίστευα ποτέ ότι θα παρατήσουν τους αγρότες»

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν πτοείται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία - Θα την αποκτήσει

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

10:46LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Μπήκε πολύ δύσκολα η χρονιά, είναι δυσάρεστο» - Η αναφορά του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ