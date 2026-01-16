Γιώργος Κοτσαύτης: Θρίλερ με τον θάνατό του – Πιθανότατα έβαλε τέλος στη ζωή του

Τραγικός ήταν ο επίλογος της υπόθεσης εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου Κοτσαύτη από το Μαρούσι. Ο νεαρός, του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/01) σε οικοδομή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis έπειτα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, ενώ, το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό της αυτοχειρίας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Στην ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», τονίζεται: «Η περιπέτεια του Γεώργιου Κοτσαύτη, 25 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Ο ενήλικας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές».

