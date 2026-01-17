Κρήτη: Βρέθηκε ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης - Ήταν ταλαιπωρημένος

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του ηλικιωμένου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί του Σαββάτου, ο 70χρονος Κώστας Καρτσωνάκης, για τον οποίο είχε εκδοθεί Silver Alert, εντοπίστηκε σε έναν παράλληλο δρόμο πίσω από την Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, πολύ κοντά στο φυσικοθεραπευτήριο όπου είχε δοθεί το τελευταίο του στίγμα.

Σύμφωνα με το cretalive, o ηλικιωμένος, εμφανώς ταλαιπωρημένος, βρέθηκε να κάθεται μέσα σε χωράφι, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η εύρεσή του έδωσε τέλος στην αγωνία της οικογένειας, που τον αναζητούσε από την περασμένη Πέμπτη.

Η επιχείρηση εντοπισμού του, στην οποία συμμετείχαν οι Αρχές λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, είχε θετική έκβαση, χαρίζοντας ανακούφιση σε όλους.

