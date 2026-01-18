Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα

Λόγω της έντονης χιονόπτωσης

Newsbomb

Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στις περιοχές όπου βρίσκονται τα χιονοδρομικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία ντύθηκαν στα «λευκά» και άνοιξαν τις πόρτες τους σε όσους θέλησαν να κάνουν σκι ή να διασκεδάσουν στα σαλέ των κέντρων.

Αυξημένη ήταν η κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα του Πισοδερίου στη Φλώρινα, στον Λαϊλιά των Σερρών, στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν που βρίσκεται στον Νομό Πέλλας, της Βασιλίτσας στα Γρεβενά, των 3-5 Πηγαδιών που βρίσκεται στην Νάουσα, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου στο Μέτσοβο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42LIFESTYLE

Τζέιν Φόντα: Σε αναπηρικό καροτσάκι στα 88, αλλά λαμπερή και με στιλ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 44χρονος δράστης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στην Αγγλία: Απολύουν νοσοκόμα γιατί αποκάλεσε... «κύριο» τρανς παιδόφιλο!

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής – Έπεσε σε γκρεμό μεγάλου ύψους

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγουν τα χιονοδρομικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα

16:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα γενιά ψηφιακών βοηθών: Τι υπόσχεται το εξατομικευμένο Gemini της Google

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Επίθεση καρχαρία σε 12χρονο στο λιμάνι του Σίδνεϊ - Παλεύει για τη ζωή του

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

15:53ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Θριάμβευσε ο Κολοσσός στη Μύκονο – Πήραν νίκη και διαφορά οι «θαλασσί»!

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος εννιά μηνών από φλεγόμενο αυτοκίνητο - «Θα μεγαλώσει γνωρίζοντας τους ήρωες της»

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ να μην χτυπήσει το Ιράν - Όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Οβάλ γραφείου

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Πρότυπο η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου»

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα

15:00LIFESTYLE

Τερζής: Σε λίγες ημέρες το νέο του τραγούδι - Όλες οι λεπτομέρειες για τη δισκογραφική επιστροφή

14:41TRAVEL

Αυξημένη η κίνηση στα χιονοδρομικά κέντρα μετά τις τελευταίες χιονοπτώσεις - Ποιες πίστες επιλέγουν

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάδελφος κοινοτάρχη στο Newsbomb: «Αν ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει» - Στο επίκεντρο η 44χρονη σύζυγος του θύματος και οι αναρτήσεις στα social media

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο «αλλάζει» τον καιρό από Τρίτη - Πιθανά προβλήματα σε αεροπλάνα και πλοία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τις 26 Ιανουαρίου - Ο χειμώνας ήρθε για να μείνει - Χάρτες

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Έρχεται «Εβδομάδα των Παθών» - Πού θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας λόγω έργων για τρεις μέρες

15:39ΕΛΛΑΔΑ

«Το Κελί»: Ο πρώην κατάδικος Μπάμπης Θεολόγης κάνει ριάλιτι τη ζωή στη φυλακή

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 8 ορειβατών στον Ταΰγετο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ: Τι ώρα κλείνουν σήμερα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ευρώπη εξετάζει να ρίξει το οικονομικό «μπαζούκας» στη μάχη με τον Τραμπ για την Γροιλανδία - Τι είναι η Πράξη κατά του Εξαναγκασμού

15:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Άγνωστοι έσωσαν βρέφος εννιά μηνών από φλεγόμενο αυτοκίνητο - «Θα μεγαλώσει γνωρίζοντας τους ήρωες της»

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Κοινή απάντηση των «8» στον Τραμπ για τους δασμούς - Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Επίθεση καρχαρία σε 12χρονο στο λιμάνι του Σίδνεϊ - Παλεύει για τη ζωή του

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ